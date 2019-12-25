На Финляндском вокзале 6 мая будет представлена театральная постановка с участием ретротехники

Мероприятие начнется в 12:00, вход свободный.

В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Финляндском вокзале 6 мая состоится театрализованное действие. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Главная роль в постановке будет отведена исторической ретротехнике. К перрону вокзала прибудет подвижной состав, представленный оригинальной железнодорожной техникой образца периода Российской империи, Великой Отечественной войны и послевоенного времени.

Мероприятие начнется в 12:00, вход свободный.

Фото: Telegram / Cпб-Главный