Названы пять самых дорогих новых автомобилей в РФ в ноябре 2024 года

Объем продаж люксовых автомобилей пока далек от "досанкционных" показателей. Если в прошлом месяце продавалось 100-200 таких машин, то сейчас реализуется примерно 50% от этого количества.

Рынок роскошных автомобилей продолжает расти в России третий месяц подряд. Хотя официально они не поступают в страну, дилеры и частные посредники готовы исполнить любые запросы состоятельных клиентов. Объем продаж люксовых автомобилей пока далек от "досанкционных" показателей. Если в прошлом месяце продавалось 100-200 таких машин, то сейчас реализуется примерно 50% от этого количества. Однако это все равно больше, чем осенью предыдущего года.

Редакция журнала 110km.ru проанализировала актуальные предложения на крупных российских сайтах объявлений и выделила пять самых дорогостоящих новых автомобилей, представленных на продаже в ноябре 2024 года. Эти автомобили уже были ввезены в Россию и доступны для приобретения в любом автосалоне.

Первым в списке является эксклюзивный Brabus 930, созданный немецкой тюнинг-компанией на базе Mercedes-Benz S63 AMG E-Performance. Производитель заявляет, что всего в Европе выпущено две таких машины. Владеть одним из них можно за 92 990 000 рублей.

Другой дорогой моделью, доступной в Москве, является McLaren 765LT. Этот кабриолет дебютировал три года назад, а его выпуск ограничили до 765 единиц. Изначально цена составляла около 311 000 фунтов стерлингов (примерно 40 миллионов рублей), но сейчас за машину 2021 года выпуска просят 199 000 000 руб.

Также в продаже представлен первый в истории кроссовер Ferrari Purosangue — хотя сам производитель называет его первым четырехдверным семейным автомобилем. Модель дебютировала осенью 2022 года, а продажи начались весной 2023 года. Несмотря на санкции, машина 2024 года доступна в России. Стоимость составляет 119 999 000 руб.

В Копейке выставляют на продажу Mercedes-AMG G63, доработанный специалистами двух известных брендов. Продавец предлагает автомобиль за 140 000 000 рублей.

Наконец, на вершине списка находится Rolls-Royce Ghost второго поколения, подготовленный в немецком тюнинг-ателье Mansory. Салон выполнен в коричневой коже, потолок украшен звездным небом, а пассажирам второго ряда предложен набор бокалов для шампанского. Продукция уникальна в своем роде, и продавец обещает предоставить комплект зимней резины в качестве бонуса. Машина оценивается в 187 000 000 рулей.