Дизельные УАЗы премиум-класса: пятёрка самых дорогих в феврале 2025 года

В 2025 году Ульяновский автомобильный завод планирует вернуть дизельный двигатель в линейку внедорожников УАЗ "Патриот". В настоящее время автомобили с новым 2,0-литровым турбодизелем проходят дорожные испытания. Для тех, кто не готов ждать официального старта продаж, альтернативой могут стать дизельные версии на вторичном рынке. Редакция 110km.ru изучила предложения на крупнейших классифайдах и выбрала пять самых дорогих дизельных внедорожников УАЗ.

Топ-5 дорогих дизельных УАЗов на вторичном рынке:

– УАЗ "Патриот" (2011) — 1 850 000 руб. Экземпляр с заводским дизелем Iveco продается в Геленджике. Внедорожник подготовлен для экстремальных условий: установлены пневмоблокировки, военные мосты, лебедка, компрессор, палатка на крыше и многое другое.

– УАЗ Hunter (2010) — 2 500 000 руб. Автомобиль с 2,2-литровым дизелем продается в Иваново. Внедорожник прошел глубокий тюнинг, включая усиленную подвеску, шноркель, лебедку, салон с креслами от BMW и задними сиденьями от Nissan Patrol.

– УАЗ-31519 (2000) — 2 900 000 руб. Уникальный проект из Иркутска с турбодизелем Mercedes-Benz, модернизированной трансмиссией и системой охлаждения, мощной аудиосистемой и комфортным салоном от Mercedes-Benz ML.

– УАЗ "Патриот" (2009) — 2 900 000 руб. В Невинномыске продается внедорожник, собранный вручную с нуля. Автомобиль получил бронированный кузов и модернизированную подвеску для сложных условий эксплуатации.

– УАЗ-3159 "Барс" (2003) — 3 150 000 руб. Самый дорогой в списке "Барс" с дизелем Isuzu мощностью 77 л.с., модернизированной подвеской и полным пакетом внедорожного оборудования.

Фото: unsplash (Ani Adigyozalyan)