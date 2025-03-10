Сотрудники ФСБ задержали петербуржца, который изготовил 5 кг мефедрона

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Сотрудниками Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена противоправная деятельность россиянина, подозреваемого производстве синтетического наркотика. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Из нарколаборатории, организованной подозреваемым, изъято около 5 кг мефедрона, а также более 100 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химические вещества.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Лицо, причастное к организации данной противоправной деятельности, задержано и заключено под стражу.

Ранее курьер наркоторговцев из Петербурга получил 5 лет в ИК строгого режима.

Видео: пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области