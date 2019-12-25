Лунное затмение 5 июня 2020: где и когда смотреть

В пятницу жители многих уголков Земли смогут увидеть полутеневое затмение Луны. За уникальным астрономическим явлением можно будет наблюдать с большей части территории Европы и Азии, Австралии, Африки, юго-восточной и восточной части Южной Америки, в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов, Антарктиде. В том числе, затмением смогут полюбоваться жители России. Где и когда его смотреть, читайте в материале Piter.TV.

5 июня лунное затмение

В России лунное затмение можно будет наблюдать из Европейской части страны (кроме севера) и юго-запада Сибири. Как сообщается на сайте Московского планетария, начнется затмение около 21:00 мск и продлится 3 часа 18 минут.

Во время затмения Луна будет находиться в созвездии Змееносец. В момент наибольшего погружения (0,568) в 22:25 мск ее половина окажется в полутени Земли. Южный край диска Луны будет располагаться в 13 угловых минутах от границы тени нашей планеты, поэтому заметить это невооруженным взглядом будет невозможно. При условии безоблачной погоды и открытой местности над юго-восточным горизонтом небольшое потемнение нижнего (южного) края лунного диска можно будет зафиксировать фотографически или при помощи фотометрической аппаратуры (бинокля, телескопа).

Лунное затмение 2020

Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной. Последняя при этом заходит в конус тени нашей планеты и приобретает красноватый оттенок. Однако у Земли есть еще и "полутень", в которую Луна будет заходить четыре раза в течение 2020 года. Такое затмение называется полутеневым.

В этом году первое из четырех полутеневых лунных затмений россияне наблюдали 10 января. Следующее, третье по счету, состоится через месяц – 5 июля 2020 года. Оно будет иметь очень малую полутеневую фазу (0,355). Как сообщает Московский планетарий, такое затмение трудно для регистрации даже с фотографической аппаратурой. Максимальная фаза будет достигнута в 07:40 мск. С территории России за этим затмением наблюдать будет нельзя.

Из восточных регионов нашей страны будут доступны для наблюдений фазы четвертого полутеневого затмения Луны. Оно состоится 30 ноября.

Фото: planetarium-moscow.ru