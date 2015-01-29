Петербуржцы в октябре сдали 52 тонны опасных отходов

В осенний период растёт количество старых автопокрышек, которые ответственные горожане сдают в экопункты и экомобили.

За прошлый месяц более 10 тысяч горожан воспользовались услугами системы приема опасных отходов от населения, организованной Комитетом по природопользованию.

В осенний период растёт количество старых автопокрышек, которые ответственные горожане сдают в экопункты и экомобили. Именно они занимают лидирующую позицию среди принятых опасных отходов в октябре – собрано 29 тонн шин.

Всего специалисты за второй осенний месяц приняли и отправили на утилизацию более 6,5 тонн батареек и аккумуляторов, более 6 тонн химических и ртутьсодержащих отходов, почти 6 тонн бытовой и оргтехники, 3,6 тонн люминесцентных и светодиодных ламп, 981 кг лекарственных препаратов и 47 кг термометров. Всего приняли и отправили на переработку 52 тонны опасных отходов.

С полным перечнем принимаемых опасных отходов, адресной программой экопунктов и экотерминалов, а также с графиком движения экомобилей можно ознакомиться на экологическом портале Санкт-Петербурга infoeco.ru в разделе "Опасные отходы".

Фото: Комитет по природопользованию