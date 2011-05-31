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4 октября по всему Петербургу зазвучат сирены
Сегодня, 16:31
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4 октября по всему Петербургу зазвучат сирены

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В начале октября по всему Петербургу можно будет услышать проверку систем оповещения граждан.

4 октября с 10.30 до 11.00 планируется проведение комплексной проверки готовности региональной системы оповещения населения Санкт-Петербурга. Об эом сообщили в пресс-службе Смольного.

10.35-10.37 – передача речевого сообщения о начале комплексной проверки;

10.40-10.43 – подача предупредительного сигнала "Внимание всем!" (запуск электромеханических сирен, трансляция сигнала по каналам сетей проводного радиовещания и другим техническим средствам оповещения);

10.43-10.44 – передача проверочного сигнала оповещения с задействованием каналов 1-го мультиплекса эфирного цифрового телевидения.

Ранее сообщалось, что системы оповещения проверят в Петербурге в начале октября.

Фото: pxhere
 

Теги: сирены, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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