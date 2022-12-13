Продолжается строительство 4 корпуса ЖК "ЛомоносовЪ"

Все этажи жилого комплекса возведены, в работе находятся парапеты лестнично-лифтовых узлов.

Продолжается строительство 4 корпуса проблемного ЖК "ЛомоносовЪ". На портале "Строительный Петербург" появился отчет о ходе работ в мае 2023 года.

Все этажи жилого комплекса возведены, в работе находятся парапеты лестнично-лифтовых узлов. Также в мае выполнялось устройство внутренних и наружных стен: в разных секциях готовность варьируется от 85 до 90%. Готовность работ на внутренних сетях – 80-90%.

Также 5 июня стартовала повторная официальная проверка 3 корпуса ЖК "ЛомоносовЪ". После 19 июня застройщик получит официальные документы с результатом.

Фото: портал "Строительный Петербург"