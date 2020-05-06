4 июня движение в центре Петербурга ограничит велогонка La Strada

Вечером в субботу будут полностью закрыты для транспорта Дворцовый Троицкий, Сампсониевский и Гренадерский мосты.

На выходных перекроют некоторые центральные улицы Петербурга в связи с проведением ночной велогонки La Strada. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Движение общественного транспорта в субботу вечером также изменится. В ночь с 4 на 5 июня для проезда будут недоступны набережные и мосты. В ведомстве сообщили, что определённые улицы будут недоступны для проезда автотранспорта с 06:00 субботы, 4 июня, до 08:00 воскресенья, 5 июня. Основные перекрытия набережных и мостов запланированы с 18:30 4 июня до 08:00 5 июня. Изменения в трассы движения общественного транспорта вносятся 4 июня с 20:00 до 23:05.

Вечером в субботу будут полностью закрыты для транспорта Дворцовый Троицкий, Сампсониевский и Гренадерский мосты. Также движение будет полностью перекрыто на на Галерной улице (от Замятина переулка до Сенатской площади), Троицкой площади, Мичуринской улице (от Пеньковой улицы до Петровской набережной), в Казарменном переулке, улице Рентгена (от улицы Чапаева до Петроградской набережной), в Адмиралтейском проезде, Водопроводном, Таможенном, Филологическом и Кричевском переулках.

Подробнее об ограничениях 4 и 5 июня можно узнать на сайте комитета по транспорту.

Фото: комитет по траснопрту, pexels

