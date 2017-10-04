4 человека погибли, 3 в реанимации: Под Тюменью минивен протаранил КАМАЗ

"Тойота Превиа" вылетела на встречку, где в это время ехал КАМАЗ. КАМАЗ от удара улетел в кювет, от минивена осталась груда искореженного железа.

Жуткая смертельная авария произошла сегодня ночью,4 октября, под Тюменью. На Червишевском тракте вблизи поселка Тараскуль в четвертом часу "Тойота" вылетела на встречную полосу движения, где допустила лобовое столкновение с КАМАЗом.

Удар был такой силы, что тяжеловесный грузовик улетел в кювет, а минивен сильно искорежило. Погибших и пострадавших из автомобиля пришлось извлекать спасателям с помощью специнструментов. Сообщается, что за рулем "Тойоты" была женщина. В минивене погибло 4 пассажира. Еще три человека были госпитализированы с места ДТП с тяжелыми травмами в больницу, в том числе и женщина-водитель.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства страшной аварии, которая унесла четыре жизни.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК, ТОСЭР