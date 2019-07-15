За неделю от укусов клещей пострадали 58 петербуржцев

К медикам обратились 488 человек.

С 14 по 20 сентября в медицинские организации Петербурга обратились 488 человек, в том числе 31 ребёнок, которых покусали клещи. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Жертвами укусов стали 58 человек, большее количество пострадавших находится в Курортном районе Петербурга.

Также за прошлую неделю в лабораториях выявлено два случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у одного ребёнка. Помимо этого выявлено девять случаев клещевого боррелиоза, в том числе у двоих детей.

Фото: pixabay