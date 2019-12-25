В Петербурге в феврале комплексы фотовидеофиксации зафиксировали 440 тысяч нарушений ПДД

До конца 2022 года запланирована установка 300 стационарных комплексов и оснащение 17 аварийно-опасных перекрестков во всех районах Петербурга.

Более 440 тысяч нарушений ПДД зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в Петербурге в феврале. Около 96% из них составили нарушения скорости и около 4% – проезд на красный сигнал светофора. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

За безопасностью на дорогах города следят более 600 комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Из них 120 – специальные мобильные комплексы, установленные в общественном транспорте, которые фиксируют выезд на выделенные полосы.

До конца 2022 года установят еще 300 стационарных комплексов.

Адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации в Петербурге в открытом доступе публикуются на сайте Городского мониторингового центра и на сайте ГИБДД РФ.

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