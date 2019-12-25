  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербург из Аргентины и Чили привезли 42 тонны чернослива
Сегодня, 12:05
110
nastya960

В Петербург из Аргентины и Чили привезли 42 тонны чернослива

0 0

В ходе фитосанитарного контроля нарушений выявлено не было.

В Большом порту Санкт-Петербурга сотрудники Управления Россельхознадзора провели фитосанитарный контроль 42 тонн чернослива из Сантьяго и Мендосы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Две партии (30 тонн) были поставлены компанией, зарегистрированной в Сантьяго, столице Чили, и следовали в адрес двух предприятий из Петербурга и Москвы. Поставщиком третьей партии (12 тонн) выступила фирма из города Мендоса, расположенного на западе Аргентины. Получатель – другая петербургская компания

В ходе фитосанитарного контроля нарушений выявлено не было, выпуск партий на территорию России разрешён.

Ранее в Петербург привезли 176 тонн мороженой рыбы из Чили.

Фото: pixabay

Теги: россельхознадзор, чернослив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии