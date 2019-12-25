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В Петербург привезли 176 тонн мороженой рыбы из Чили
Сегодня, 15:43
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nastya960

В Петербург привезли 176 тонн мороженой рыбы из Чили

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В ходе ветеринарного контроля нарушений выявлено не было.

В Большом порту Санкт-Петербурга 8 сентября сотрудники территориального Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 9 партий мороженой рыбы из Чили общим весом около 176 тонн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поставщики – три города Чили, получатели – компании из Москвы, Петербурга и Калужской области.

В ходе ветеринарного контроля нарушений выявлено не было, выпуск всех партий на территорию Российской Федерации разрешён.

Ранее в Петербурге уничтожили 46 тонн сыра, масла и хамона.

Фото: Россельхознадзор

Теги: россельхознадзор, рыба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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