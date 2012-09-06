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В Петербурге пройдут гидравлические испытания теплосетей: проверьте, затронет ли это ваш район
Сегодня, 9:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге пройдут гидравлические испытания теплосетей: проверьте, затронет ли это ваш район

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Жителей просят быть внимательными: в случае обнаружения признаков повреждений теплосетей — парения, утечки воды, проседания грунта — необходимо сообщить об этом по телефонам 112 или 004.

С 28 июля по 1 августа в Санкт-Петербурге запланировано проведение 40 гидравлических испытаний теплосетей в 10 районах города. Эти работы проводятся в рамках подготовки к новому отопительному сезону, чтобы выявить слабые участки в сетях и избежать аварий в холодное время года. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Испытания затронут следующие районы:

АО "ТЭК СПб" организует 7 проверок в Выборгском, Колпинском, Фрунзенском, Красносельском, Калининском и Красногвардейском районах.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет испытания от 6 тепломагистралей, обеспечивающих Центральный, Адмиралтейский, Фрунзенский, Выборгский, Красногвардейский и Калининский районы.

ООО "Петербургтеплоэнерго" выполнит 22 проверки в Адмиралтейском, Курортном, Петроградском и Центральном районах.

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" проведет 5 испытаний в Курортном и Выборгском районах.

Уточнить, входит ли ваш дом в зону испытаний, можно на официальном сайте Комитета по энергетике или на ресурсах теплоснабжающих организаций.

Жителей просят быть внимательными: в случае обнаружения признаков повреждений теплосетей — парения, утечки воды, проседания грунта — необходимо сообщить об этом по телефонам 112 или 004.

Фото: Piter.tv

Теги: гидравлические испытания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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