Оба компонента вакцины уже получили 7,6 тысячи жителей 47 региона.

В сутки от COVID-19 вакцинируются 3000 жителей Ленобласти. Только за вчерашний день в пунктах вакцинации побывали 2,8 тысяч человек, из них почти половина – поставили второй компонент препарата. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Из групп риска вакцинацию прошли в общей сложности 1,9 тысячи медицинских работников, 1,4 тысячи сотрудников образовательной сферы, 443 соцработника и 403 представителя силовых структур. Оба компонента вакцины уже получили 7,6 тысячи жителей 47 региона.

Во всех районах региона открыто 29 пунктов вакцинации, подготовлены 18 мобильных бригад для работы на предприятиях.

Эргашев: "План по вакцинации в Петербурге будет выполнен к 1 июля 2021 года".

Фото: Piter.tv