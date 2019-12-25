Во вторник в Россию прилетят пять вывозных рейсов из-за границы

Россияне вернутся на родину из Индии, Южной Кореи, Ирана, Армении и Испании.

Во вторник, 2 июня, в России ждут пять вывозных рейсов из-за границы. Россияне вернутся на родину из Индии, Южной Кореи, Ирана, Армении и Испании. Об этом пишут РИА Новости.

По данным Минкомсвязи, на 2 июня запланированы рейсы "Дели-Москва", "Сеул-Владивосток-Москва", "Тегеран-Москва", "Ереван-Минеральные Воды". Кроме того, в Москву должен прилететь самолет из Мадрида, который перенесли с понедельника.

Ранее мы писали, что в Пулково приземлился вывозной рейс из Гоа.

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