В Петербурге задержали 27 тонн утиного мяса из Китая

В отношении владельца груза составили протокол об административном правонарушении.

Из Китая в Большой порт Санкт-Петербурга прибыло 27 тонн замороженного мяса утки. В ходе проведения ветеринарного контроля инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выявили ряд нарушений. Об этом сообщила пресс-служба Управления.

В ветеринарном сертификате номер документа пропечатан только на первой странице, данные ветеринарного врача указаны только на китайском языке. Также имя и должность врача отсутствует в списке Таможенных органов Китая. Также КНР не выдала предварительное уведомление о выдаче ветеринарного сертификата на партию.

В отношении владельца груза составили протокол об административном правонарушении. Партию утиного мяса задержали.

Ранее в Большом порту Петербурга задержали 25 тонн кокосовой стружки.

Фото: Россельзознадзор