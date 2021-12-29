27 тонн хека остановили в порту Петербурга

Специалист обнаружил, что на маркировочных этикетках в составе указан незаявленный вид рыбы – хоки (макрурус).

В Петербурге специалист Россельхознадзора в контейнерном терминале морского порта выявил нарушения ветеринарного законодательства при ввозе 27 тонн хека. Рыба импортировалась из аргентинской провинции Чубут. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалист обнаружил, что на маркировочных этикетках в составе указан незаявленный вид рыбы – хоки (макрурус).

Принято решение о приостановке движения груза. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном нарушении и произведён отбор проб на показатели качества и безопасности.

Ранее в порту Петербурга было приостановлено перемещение 27 тонн аргентинского жира.

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