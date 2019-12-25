В Петербурге от коронавируса умерли 14 мужчин и 13 женщин

Некоторые из пациентов скончались еще в мае.

Вчера, 21 июля, стало известно о еще 27 смертельных случаях коронавируса в Петербурге. Подробности рассказала пресс-служба комитета по здравоохранению города.

Среди умерших 14 мужчин в возрасте от 41 года до 95 лет и 13 женщин от 65 до 89 лет. Некоторые из пациентов скончались еще в мае и июне 2020, также есть и те, кто ушел из жизни в июле.

Основным заболеванием, которое привело к смерти, признали двустороннюю пневмонию, обусловленную COVID-19. Пациенты страдали от хронических заболеваний, таких как кардиосклероз, атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, обструктивная легочная болезнь, онкология.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как коронавирус повлиял на смертность в Петербурге..

Фото: Piter.TV