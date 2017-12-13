22-летний парень заказал убийство родителей и сестры из-за дома в Сочи

Опубликовано видео задержания преступника, который из-за квартиры собирался убить родителей.

22-летний житель Сочи задумал убить своих родственников, чтобы завладеть их домом.

Молодой человек попал в поле зрения правоохранительных органов, когда тот искал исполнителя своего жуткого замысла. Дальнейшие действия злоумышленника проходили под контролем оперативников. В роли "киллера" выступал сотрудник полиции, который согласился " убить" за 3 миллиона рублей. После того, как "исполнитель" получил орудие убийства (охотничий нож) и расписку, по которой заказчик обязуется выплатить оговоренную сумму после вступления в права наследования. При этом заказчик рассказал о расположении комнат, наличии видеонаблюдения, собаке и прочие подробности. После этого парня задержали.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации