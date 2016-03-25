В Петербурге 22 апреля с размахом откроют велосезон

Организаторы обещают, что в этом году петербуржцы увидят настоящий велосипедный праздник.

В Петербурге 22 апреля откроется большой велосезон, и пассажиры смогут бесплатно возить велосипеды в электричках. Об этом сообщили в клубе "ВелоПитер".

Организаторы обещают, что в этом году петербуржцы увидят настоящий велосипедный праздник. Все желающие примут участие в мероприятиях петербургских велоклубов и просто хорошо проведут время. Пассажиры пригородных электричек 22 апреля смогут бесплатно провозить своих железных коней. Обычно такая услуга стоит от 35 до 45 рублей.

Сеть велопроката начнет работать совсем скоро, когда будет стабильно тепло - примерно 15-20 апреля. Виталий Блаженов, руководитель сети городского велопроката "Велогород".

В этот день также не нужно будет платить за провоз велосипеда в Псковской, Новгородской и Мурманской областях, а также в республике Карелии.

Фото: Pixabay.com