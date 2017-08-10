21 апреля на Крестовском острове перекроют движение из-за полумарафона

Будет запрещена парковка и перекрыто движение на Крестовском острове.

В субботу 21 апреля, в связи с проведением всероссийских легкоатлетических соревнований "Петербургский полумарафон – открытый Чемпионат Санкт-Петербурга по полумарафону" в Петербурге будет ограничено движение и парковка транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КРТИ.

С 10.50 до 14.00 будет перекрыто движение по Крестовскому проспекту на участке от улицы Рюхина до Южной дороги, по Южной дороге от Крестовского проспекта до Теннисной аллеи и по Северной дороге в направлении от Велосипедной аллеи до Северной аллеи.

Также с 00.00 до 10.50 на этих же участках будет запрещена остановка транспортных средств.

Фото: ВКонтакте / Петербургский полумарафон