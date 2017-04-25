День весны и труда 2018: поздравления с 1 Мая в стихах и прозе

Праздник весны и труда не за горами, поэтому стоит порадовать своих близких трогательными поздравлениями в стихах или прозе. Найти подходящее вы сможете в этом материале.
История праздника 1 мая
Праздник 1 мая несколько раз менял свое значение. В древности в первые майские дни язычники проводили маевки, чтобы задобрить богиню плодородия перед весенним посевом.
Полноценно отмечать праздник стали только в 1990 году. Тогда коммунисты решили поддержать чикагских рабочих, объявивших войну эксплуататорам. Первомай был проведен успешно, и уже через год участники демонстраций несли лозунги, призывающие к свержению самодержавной власти.
В Россию праздник пришел в массы после Революции. Однако содержание лозунгов изменилось. Теперь они призывали к миру и дружбе народов. В 1992 году праздник стал называться Днем весны и труда.
Как отпраздновать День весны и труда?
1 мая профсоюзными организациями и политическими партиями устраиваются демонстрации. С собой можно захватить плакат или воздушные шары.
По старой славянской традиции Первомай можно отметить на природе. Первого мая наши предки не работали, выходили на улицы, разводили костры и прыгали через них, водили хороводы и пели песни. Эта традиция косвенно сохранилась, только теперь россияне всей семьей выезжают за город на шашлыки.
Поздравления в стихах
***
Всех с Днем Весны и с Днем Труда,
С прекрасным Первомаем
Мы поздравляем от души
И радости желаем.
***
Пускай полезным будет труд,
А отдых — продуктивным.
Пускай во всём всегда везет
Веселым и активным!
***
Поздравляю с 1 Мая!
Счастья, радости желаю.
Каждый день пусть будет крут,
Пусть любимым будет труд.
Ведь любимая работа —
Это вовсе не забота.
Это счастье, не беда.
Поздравляю с Днем труда!
В этот чудный день весенний
Классным будет настроенье.
С Первомаем! С Днем труда!
Будьте счастливы всегда!
***
Сегодня с Праздником Весны, Труда
Мы вас душевно поздравляем!
Желаем радости, добра,
Покоя, мира и тепла.
Улыбок искренних, родных,
Внимания, заботы близких.
И на своем пути встречать
Людей лишь честных и приличных.
Желаем искренне здоровья.
Творить, работать, процветать.
Пусть полон будет дом веселья,
Сегодня праздник — Первомай!
***
С Первомаем, с Днем труда,
С праздником весенним!
Жизнь пусть радует всегда
Ярким настроением.
Солнце жаркое пускай
Будни освещает,
Станет вся земля как рай —
Ярче, чем в мечтаниях!
Поздравления в прозе
Поздравляем Вас с первым днем мая. Желаем Вам радости вдохновенного совместного труда, коллективной сплоченности и единения с теми, кто Вам дорог. Смело ставьте перед собой цели и покоряйте вершины. Пусть результаты Вашего труда радуют и вдохновляют на дальнейшие свершения.
В день, символизирующий солидарность и дружбу всех людей, хочется пожелать весеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей и творческих успехов во всех начинаниях. Пусть эти дни пройдут в бодром, веселом настроении, ярких событиях, в кругу близких и родных. Здоровья, счастья, любви.
Поздравляем с первым майским днём, с праздником вдохновенного и созидательного труда! Пусть любое дело, за которое Вы берётесь, доставляет Вам удовольствие и радует своими результатами, желаем Вам успеха, везения и дружеской поддержки окружающих в любом начинании.
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