День весны и труда 2018: поздравления с 1 Мая в стихах и прозе

Приближается праздник весны и труда. Один из лучших способов поздравить своих родных и близких - отправить поздравление в стихах или прозе, которые вы сможете найти в этом материале.

Праздник весны и труда не за горами, поэтому стоит порадовать своих близких трогательными поздравлениями в стихах или прозе. Найти подходящее вы сможете в этом материале.

История праздника 1 мая



Праздник 1 мая несколько раз менял свое значение. В древности в первые майские дни язычники проводили маевки, чтобы задобрить богиню плодородия перед весенним посевом.

Полноценно отмечать праздник стали только в 1990 году. Тогда коммунисты решили поддержать чикагских рабочих, объявивших войну эксплуататорам. Первомай был проведен успешно, и уже через год участники демонстраций несли лозунги, призывающие к свержению самодержавной власти.

В Россию праздник пришел в массы после Революции. Однако содержание лозунгов изменилось. Теперь они призывали к миру и дружбе народов. В 1992 году праздник стал называться Днем весны и труда.



Как отпраздновать День весны и труда?



1 мая профсоюзными организациями и политическими партиями устраиваются демонстрации. С собой можно захватить плакат или воздушные шары.

По старой славянской традиции Первомай можно отметить на природе. Первого мая наши предки не работали, выходили на улицы, разводили костры и прыгали через них, водили хороводы и пели песни. Эта традиция косвенно сохранилась, только теперь россияне всей семьей выезжают за город на шашлыки.

Поздравления в стихах

***

Всех с Днем Весны и с Днем Труда,

С прекрасным Первомаем

Мы поздравляем от души

И радости желаем.

***



Пускай полезным будет труд,

А отдых — продуктивным.

Пускай во всём всегда везет

Веселым и активным!



***

Поздравляю с 1 Мая!

Счастья, радости желаю.

Каждый день пусть будет крут,

Пусть любимым будет труд.



Ведь любимая работа —

Это вовсе не забота.

Это счастье, не беда.

Поздравляю с Днем труда!



В этот чудный день весенний

Классным будет настроенье.

С Первомаем! С Днем труда!

Будьте счастливы всегда!



***

Сегодня с Праздником Весны, Труда

Мы вас душевно поздравляем!

Желаем радости, добра,

Покоя, мира и тепла.



Улыбок искренних, родных,

Внимания, заботы близких.

И на своем пути встречать

Людей лишь честных и приличных.



Желаем искренне здоровья.

Творить, работать, процветать.

Пусть полон будет дом веселья,

Сегодня праздник — Первомай!



***

С Первомаем, с Днем труда,

С праздником весенним!

Жизнь пусть радует всегда

Ярким настроением.



Солнце жаркое пускай

Будни освещает,

Станет вся земля как рай —

Ярче, чем в мечтаниях!



Поздравления в прозе

Поздравляем Вас с первым днем мая. Желаем Вам радости вдохновенного совместного труда, коллективной сплоченности и единения с теми, кто Вам дорог. Смело ставьте перед собой цели и покоряйте вершины. Пусть результаты Вашего труда радуют и вдохновляют на дальнейшие свершения.

В день, символизирующий солидарность и дружбу всех людей, хочется пожелать весеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей и творческих успехов во всех начинаниях. Пусть эти дни пройдут в бодром, веселом настроении, ярких событиях, в кругу близких и родных. Здоровья, счастья, любви.

Поздравляем с первым майским днём, с праздником вдохновенного и созидательного труда! Пусть любое дело, за которое Вы берётесь, доставляет Вам удовольствие и радует своими результатами, желаем Вам успеха, везения и дружеской поддержки окружающих в любом начинании.

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