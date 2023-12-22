С начала зимы с улиц Петербурга вывезли 1,5 миллиона кубометров снега

Для сравнения, в прошлом году в тех же числах января не было даже миллиона кубометров.

Пройден календарный экватор зимы. К этому моменту дорожные предприятия вывезли с улиц Петербурга уже 1,5 миллиона кубометров снега. Для сравнения, в прошлом году в тех же числах января не было даже миллиона кубометров. То есть снега было в полтора раза меньше, рассказали в Комитете по благоустройству.

Морозы на этой неделе сочетаются с метелями, за два дня в городе выпало почти 10 см снега. Сложная обстановка на дорогах не позволяет быстро транспортировать собранные валы днем, это происходит, когда магистрали уже не так загружены. В сутки на утилизацию отправляется более 30 тысяч кубометров снега.

Сегодня 901 дворник сгребает снег вокруг остановок, на тротуарах и переходах. Сметают, грузят и отправляют его на утилизацию 975 машин дорожных предприятий.

Ранее на Piter.tv: На ЗСД за сутки использовали более 300 тонн противогололедных материалов.

Фото: Комитет по благоустройству