19-летний студент подозревается в хищении золотых часов у петербурженки

Он распылил газ в лицо пожилой женщине.

Полиция задержала студента, подозреваемого в хищении золотых часов у пожилой петербурженки. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию 17 марта обратилась 68-летняя пенсионерка. Она сообщила, что к ней в квартиру под предлогом покупки золотых часов приходил молодой мужчина. Он распылил газовый баллончик ей в лицо и похитил у нее золотые часы стоимостью 100 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Вечером 23 марта подозреваемый 19-летний студент был задержан.

Ранее из магазина инструментов на проспекте Обуховской Обороны вынесли товар на миллион рублей.

Фото: pexels (носит иллюстративный характер)