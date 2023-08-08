19 июля Ладожский мост разведут для пропуска судна "Капитан Джуманов"

Перекрытие составит 45 минут.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщил, что 19 июля 2024 года на 40-м км федеральной дороги Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Движение автомобилей будет перекрыто с 10:00 до 10:45 в связи с разводкой Ладожского моста через Неву для пропуска судна "Капитан Джуманов" с максимальным габаритом по высоте 25 м.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит автомобилистов учесть данную информацию при планировании маршрутов.

Ранее стало известно, что Кронштадтская часть Главного военно-морского парада была отменена, и мероприятие состоится только в Петербурге на Неве. Корабли, которые должны были участвовать в кронштадтской части парада, включая большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" и атомную подводную лодку "Тамбов", покинули Балтийское море и направились на север.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"