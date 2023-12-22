Несовершеннолетний отравился найденным на улице амфетамином

По данному факту проводится проверка.

В Петербурге 17-летний юноша попал в больницу с отравлением наркотическим средством. Об этом стало известно Piter.tv.

Из квартира по Костромскому проспекту был госпитализирован 17-летний подросток в состоянии средней степени тяжести. Он рассказал, в Удельном парке нашел амфетамин и употребил одну дозу, вторую дозу он принял дома. После этого его забрали медики.

По данному факту проводится проверка.

Ранее на Фучика 16-летнего подростка задержали в неадекватном состоянии.

Фото: Piter.tv.