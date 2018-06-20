17 апреля Выборгский замок можно посетить бесплатно

Рассказывает Владимир Цой, директор ГБУК ЛО "Выборгский объединенный музей-заповедник":

Здесь представлен проект реставрации 2017 года. В рамках этого проекта мы вернулись к изначальной конструкции смотровой площадки, потому что до 2017 года она представляла залитую из бетона площадку, которая лежала непосредственно на верхней части стен. Это было не очень хорошо, потому что не обеспечивало должную влагоизоляцию.

В рамках настоящего проекта реставраторы предложили вернуться к изначальной схеме, когда лежит просечной лист, а под него подведена кровля, которая надежно защищает постройку. За счет этого удалось чуть-чуть понизить сам уровень площадки и увеличить её на несколько десятков сантиметров в ширину, что добавило посетителям комфортна.

Второй значимый момент, на который все обращают внимание, то, что проект реставрации предусматривал восстановление перекрытий на тех исторических уровнях, на которых они когда-то существовали, но в процессе работ министерством культуры РФ было принято решение отказаться от этих перекрытий в силу технических причин. Исторически эти перекрытия были деревянные, сейчас восстановить их непосредственно в дереве и при этом эксплуатировать башню как объект показа было бы невозможно в силу действующих норм безопасности. И завести в построенную башню целиковые балки длиной 10-12 метров, не разрушая кладки, было бы еще той задачей.

Если бы мы воссоздали эти перекрытия в железобетоне, то это могло бы повлечь за собой излишнюю нагрузку на стены башни, и особенно на верхнюю часть. Техническим советом при Минкульте РФ было решено отказаться от возведения перекрытий, внести изменения в проект и объявить дополнительный конкурс на разработку интерьера.

В 2018 году закончился первый этап реставрации башни Святого Олафа, которая включала в себя реставрацию наружную в первую очередь и купола, купольного пространства. Внутри мы лишь избавились от старых лесов 60-х годов. Обновили электрические сети и немного расчистили нижние подвальные помещения. Сейчас башня открыта для посещения, но заботясь о наших посетителях, это все-таки 240 с лишним ступеней вверх и такое вот грандиозное внутреннее пространство ничем не перекрытое, мы решили, что посещение возможно только в составе организованных групп.

Эта конструкция башни здесь появляется с конца XIX века. Она простояла здесь весь XX век и, когда в позапрошлом году пришли реставраторы, и были произведены необходимые изыскания по усталости металла по коррозии, выяснилось, что она просто в прекрасном состоянии. Конструкция купола не демонтировалась, она просто расчищалась, покрывалась специальными защитными составами и потом уже белилась.

Единственное, что пришлось снять на какое-то время, а потом вернуть на место, это наш флагшток. Сам шпиль не представляет собой единую трубу, она соединяется через несколько свинцовых обойм, что дает ей возможность покачиваться в случае сильного ветра, не передавая это качение на саму конструкцию купола. За столько лет этот шпиль погнулся и на свинцовых обоймах появились трещины.

Во время реставрации 2017-2018 годов конечно же пришлось поменять всю деревянную обшивку, потому что, во-первых, она пришлась в негодность, а во-вторых, к сожалению, на протяжении XX века она была почти вся исписана граффити. И это было почти на всех стенах башни, на лестнице. Это еще одна из тех причин, почему мы как музейщики приняли решение, что приходить сюда можно только в составе организованных групп.

На смотровой площадке башни Олафа была немножко изменена конструкция самой площадки. Если быть точным мы вернулись к изначальному решению, которое подразумевали русские инженеры в конце XIX века. Мы с вами видим, что покрытие кровли было продолжено на стены. Тем самым мы избавились от бетонного пояса, который утяжелял всю конструкцию и негативно сказывался на кирпичную кладку в том плане, что он пропускал воду.

Теперь мы от этих неприятных вещей избавлены на многие-многие годы. За счет этого сантиметров на 20 удалось увеличить ширину площадки. Обращу внимание, это никак не повлияло на внешний вид и подтверждением этому является ограда, ограда какая здесь была до начала реставрации, именно она и смонтирована на свое место.