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В Петербург привезли 171 тонну чеснока из Китая
Сегодня, 11:54
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nastya960

В Петербург привезли 171 тонну чеснока из Китая

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Нарушений найдено не было.

В Большом порту Санкт-Петербурга сотрудники территориального Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль более 158 тонн свежего и 12,5 тонн сушёного чеснока. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Грузы прибыли в Северную столицу из Китая. В ходе фитосанитарного контроля нарушений выявлено не было, выпуск грузов на территорию Российской Федерации был разрешён.

Ранее в Петербург из Аргентины и Чили привезли 42 тонны чернослива.

Фото: Pixabay

Теги: россельхознадзор, чеснок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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