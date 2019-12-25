В Петербург привезли 171 тонну чеснока из Китая

Нарушений найдено не было.

В Большом порту Санкт-Петербурга сотрудники территориального Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль более 158 тонн свежего и 12,5 тонн сушёного чеснока. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Грузы прибыли в Северную столицу из Китая. В ходе фитосанитарного контроля нарушений выявлено не было, выпуск грузов на территорию Российской Федерации был разрешён.

Ранее в Петербург из Аргентины и Чили привезли 42 тонны чернослива.

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