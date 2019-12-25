16% петербуржцев признались, что живут "от зарплаты до зарплаты"

Большинство заявило, что их достаток выше среднего, и денег вполне хватает на покупку крупной бытовой техники.

Аналитики сервиса "Авито" поговорили с петербуржцами об их достатке. В ходе опроса выяснилось, что 28% горожан получают чуть ниже среднего, когда денег хватает только на еду и одежду. Еще 16% признались, что живут "от зарплаты до зарплаты" и каждый месяц сталкиваются с нехваткой денег.

При этом большинство довольно своим уровнем дохода и считает его выше среднего. Они отметили, что денег им вполне хватает на покупку крупной бытовой техники.

Стоит отметить, что 41% петербуржцев предпочитают взять дополнительную работу, чем брать кредит. Интересно, что молодые люди чаще подрабатывают, чтобы накопить крупную сумму, чем более старшее поколение.

Ранее мы писали, что в Петербурге косметологу предлагают зарплату в 300 000 рублей.

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