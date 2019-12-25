В Петербурге косметологу предлагают зарплату в 300 000 рублей

До 300 тыс. рублей может получать также руководитель строительства.

Во вторник, 26 октября, сервис Работа.ру поделился с Piter.tv данными анализа базы вакансий и октябрьским рейтингом самых высокооплачиваемых предложений в Петербурге.

Одна из самых высоких заработных плат доступна руководителю строительства – до 300 000 рублей. При устройстве преимуществом будет наличие контактов квалифицированных исполнителей. В обязанности руководителя будет входить управление производителями работ, организация строительного процесса, утверждение разрабатываемой документации, работа с подрядными организациями, утверждение смет.

Столько же может получать врач-косметолог в салоне премиум-класса. От соискателя требуется высшее медицинское образование, действующий сертификат по специализации "Косметология", клиническая компетентность, уверенное владение инъекционными и аппаратными методиками.

Юрист первичного приема может зарабатывать от 200 000 рублей ежемесячно. Ту же зарплату предлагают столяру со стажем от 1 года. От 180 000 рублей может получать директор по маркетингу.

Ранее мы писали, что только 14% петербуржцев с высшим образованием работают по специальности.

Фото: Pexels