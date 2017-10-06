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Сбежавшую из дома москвичку нашли в метро Петербурга

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Полиция Петербурга случайно нашла девочку-подростка из Москвы, которая некоторое время назад сбежала из дома и приехала в Северную столицу.

Стечение обстоятельств помогло правоохранительным органам найти 16-летнюю москвичку. Девочка сбежала из своего дома в Мытищах некоторое время назад. А нашлась в Северной столице. Подростку стало плохо в метрополитене. Ей потребовалась помощь врачей. Об инциденте сообщили в полицию.

Правоохранители устанавливали подробности инцидента. На них вышли московские коллеги, которые и рассказали историю девочки.

Информацию о расположении девочки передали столичным полицейским. Возможно, скоро ее вернут домой.

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Теги: москвичка , новости москвы , новости спб , подросток , происшествия москва , происшествия спб
Категории: Происшествия Новости России

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