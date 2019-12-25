В Ленобласти 16-летняя обвинила мужа сестры в попытке изнасилования

У пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей лица, головы, левого бедра, множественные ссадины конечностей и туловища.

В Волосовском районе Ленобласти 16-летняя девушка обвинила мужа сестры в насильственных действиях сексуального характера. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, в период с 22:00 4 июня по 02:00 5 июня 29-летний муж сестры в поле совершил в её отношении насильственные действия сексуального характера.

Из больницы поступила телефонограмма, что у пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей лица, головы, левого бедра, множественные ссадины конечностей и туловища. После оказания медицинской помощи она была отпущена.

Подозреваемый разыскивается, проводится проверка.

Также в Луге пенсионер подозревается в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери.

Фото: Piter.tv