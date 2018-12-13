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За сутки в Петербурге эвакуировали 16,5 тысяч человек из-за угроз анонимов

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Лжетеррористы заминировали 13 ТЦ и строительную компанию "Главстрой".

Во вторник, 7 мая, в Петербурге прошла очередная волна массовых эвакуаций. Из-за угроз анонимов пришлось вывести на улицу 16,5 тысяч человек. Об этом сообщает источник в экстренных службах.

Лжетеррористы отправили письма с предупреждениями о бомбах в 13 торговых центров и в строительную компанию "Главстрой". Все здания, а также прилегающие к ним территории осмотрели специалисты. Ничего опасного обнаружено не было. В проверке участвовали 108 сотрудников полиции.

Ранее мы писали, что на Невском проспекте эвакуировали "Стокманн" из-за сообщения о бомбе.

Видео: Piter.TV

Теги: массовая эвакуация, письмо с угрозой, сообщение о бомбе
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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