В ночь на воскресенье завершается навигация на рукавах Невы

Разводка мостов на Неве, Большой и Малой Неве продолжится до конца ноября

В ночь на грядущее воскресенье, 15 ноября, на рукавах Невы завершается навигационный период для разводки мостов. Как сообщили в пресс-службе "Мостотреста", речь идет о Гренадерском, Кантемировском и Сампсониевском мостах.

Разводка этих переправ прекращается в соответствии с постановлением Правительства Петербурга. Навигация и разводка мостов на Неве, а также Большой и Малой Неве продолжится до конца ноября. Известно, что после окончания периода навигации ушедшие на отдых переправы могут разводить для пропуска единичных судов или при технической необходимости.

Ранее мы писали, что мост через реку Унтерниска в Светогорске капитально отремонтируют.

Фото: Piter.TV