В Костроме 15-летнего химика приговорили к 1,5 годам

15-летний химик из Костромы получил условный срок 1,5 года за изготовление бомб.

Как сообщает пресс служба областной прокуратуры города Кострома, 29 сентября, суд приговорил 15-летнего подростка в 1,5 годам условного срока, за изготовления взрывоопасных устройств, которые были обнаружены у него дома.

Все необходимое для своего увлечения школьник покупал в обычном магазине. Самодельный порох он использовал в фейерверках и петардах, взрывы которых он снимал на камеру и выкладывал в интернет. При обыске у него нашли 15,9 граммов незаконного пороха, а за полгода он изготовил не меньше десяти самодельных бомб.

Увлечение химией пришло к мальчику давно. Изначально он выращивал кристаллы, сам делал моющие средства, а уже позже его интерес привлекли бомбы.

Молодых химиков, заинтересовынных пиротехникой, сейчас не мало, и к сожалению, иногда это приводит к печальным последствиям. Напомним, в Петербурге этой весной 17-летний парень остался без кисти из-за взрыва собственной бомбы.