В Петербурге более сотни силовиков проводят обыски по хищению 4 млрд

В Петербурге проводятся масштабные обыски в 35 квартирах и офисах города.

В Санкт-Петербурге проводится крупная серия обысков. В ней участвуют более 150 оперативников экономической полиции полицейского главка, регионального УФСБ, группа следователей при поддержке СОБР Росгвардии в одно время зашли в 35 квартир и офисов города.

Уголовное дело, из-за которого проводится масштабная проверка насчитывает ущерб в 4 миллиарда рублей. На Лиговском проспекте, 145, где расположено Главное следственное управление ГУ МВД, в кабинеты приводят десятки фигурантов. Предположительно, хищения длились в течение четырех лет, кроме того, в этом поспособствовали несколько саморегулируемых строительных компаний.

Известно, что сегодня в 9.00, 25 октября оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вместе со своими коллегами из Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти, а также десятки следователей Главного следственного управления ГУ МВД при поддержке сотрудников СОБР Росгвардии начали проводить объемное мероприятие по обыскам. В этом задействованы около 100 оперативников экономической полиции, 35 следователей, 20 оперативников Госбезопасности и 30 сотрудников СОБР Росгвардии.

Серии обысков проходят из-за ранее возбужденных трех уголовных дел по четвертым частям статей "Мошенничество в особо крупном размере".

Фото: "ВК" - ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области