В Петербурге за 3 года построят 147 новых школ и садов

Часть объектов будет передана городу застройщиками безвозмездно в рамках действующих правил ввода жилья.

В 2025-2027 годах в Петербурге планируется построить 147 новых объектов образования. Об этом губернатор Александр Беглов рассказал в ходе представления проекта бюджета на 2025-2027 годы в стенах ЗакСобрания.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) на объекты образования будет выделено 88 миллиардов 565 миллионов рублей. Еще 9 миллиардов 908 миллионов рублей поступят от частного бизнеса.

Часть объектов будет передана городу застройщиками безвозмездно в рамках действующих правил ввода жилья.

Фото: портал "Строительный Петербург"