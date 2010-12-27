В Петербурге юный вратарь покалечил голову на тренировке

Школьника увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 27 июня в 31-е отделение полиции поступила телефонограмма из детской городской больницы № 19. Врачи рассказали о 13-летнем мальчике, который поступил к ним в этот же день из спорткомплекса на Перекопской улице. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Подросток поступил в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали множественные травмы головы. В частности, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга средней степени тяжести, вдавленный перелом левой теменной кости, эпидуральную гематому, субарахноидальное кровоизлияние.

Известно, что юный футболист травмировался на тренировке в спорткомплексе. Тренер рассказал, что подросток стоял в воротах и получил удар ногой. В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что школьник попал под машину на КАД, перебегая развязку вместе с другом.

Фото: Piter.TV