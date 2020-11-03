Отдел полиции №128 во Всеволожске получил новое здание

Двухэтажное здание с просторными кабинетами построили в микрорайоне Бернгардовка на 4 линии.

Глава администрации Всеволожского района Ленобласти Андрей Низовский вместе с начальником УМВД России по Всеволожскому району Анатолием Иоганом осмотрели новое здание отдела полиции и обсудили решение оставшихся хозяйственных вопросов. Фотографии на своей странице "ВКонтакте" опубликовал Андрей Низовский.

Приятно, что теперь профессионалы, отвечающие за безопасность граждан и часто проводящие на службе сутки напролет, будут работать в комфортных условиях. Андрей Низовский, глава администрации Всеволожского района

Двухэтажное здание с просторными кабинетами построили в микрорайоне Бернгардовка на 4 линии. Отдел полиции №128 обслуживает Всеволожск и многочисленные сельские поселения, включая СНТ, также в зону деятельности входит и Кудрово с населением в 42 тысячи человек.

Жители Кингисеппа пожаловались Дрозденко на отсутствие качественной питьевой воды.

Фото: ВКонтакте/ Андрей Низовский