В Ленинградском зоопарке родились 11 камерунских козлят

Камерунских коз еще называют карликовыми, они отличаются своей миниатюрностью, выносливостью и добрым нравом.

В две первые недели апреля в Ленинградском зоопарке сразу пять камерунских коз (Веснушка, Нюша, Моника, Звёздочка и Забава) стали мамами. Всего на свет появились 11 козлят. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре.

Уже через 4 часа после рождения козлята встали на ноги и смогли бегать по загону, в семь месяцев они уже будут считаться взрослыми особями.

Камерунских коз еще называют карликовыми, они отличаются своей миниатюрностью, выносливостью и добрым нравом.

Ранее в Ленинградском зоопарке дали имя детенышу мунтжаков.

Фото: ВКонакте / Комитет по культуре Санкт-Петербурга