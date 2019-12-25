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119 человек в Выборгском районе призваны на военную службу
Сегодня, 8:30
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Veskathy

119 человек в Выборгском районе призваны на военную службу

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В настоящее время 340 призывников осеннего периода признаны годными к военной службе.

11 ноября прошло совещание с главами администраций городских и сельских поселений. Совещание провели исполняющий обязанности главы администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов и заместитель главы администрации Андрей Голобородько.

Участники заседания обсудили работу призывной комиссии по Выборгскому району. По словам военного комиссара по Выборгу и Выборгскому району, Игоря Якуба, на военную службу призваны 119 человек, а 340 призывников осеннего периода признаны годными к военной службе.

Также Игорь Якуб отметил, что во время призывной комиссии соблюдаются все санитарные требования. Призывники проходят двухэтапное тестирование на COVID-19. 

Ранее мы написали о том, что в Выборге прошел очередной рейд по торговым точкам.

Фото: Piter.TV

Теги: выборг, призыв
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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