119 человек в Выборгском районе призваны на военную службу

В настоящее время 340 призывников осеннего периода признаны годными к военной службе.

11 ноября прошло совещание с главами администраций городских и сельских поселений. Совещание провели исполняющий обязанности главы администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов и заместитель главы администрации Андрей Голобородько.

Участники заседания обсудили работу призывной комиссии по Выборгскому району. По словам военного комиссара по Выборгу и Выборгскому району, Игоря Якуба, на военную службу призваны 119 человек, а 340 призывников осеннего периода признаны годными к военной службе.

Также Игорь Якуб отметил, что во время призывной комиссии соблюдаются все санитарные требования. Призывники проходят двухэтапное тестирование на COVID-19.

Ранее мы написали о том, что в Выборге прошел очередной рейд по торговым точкам.

Фото: Piter.TV