В Выборге прошел очередной рейд по торговым точкам

Небольшие магазины и парикмахерские наиболее ответственно к соблюдению санитарных норм.

Сегодня 11 ноября в Выборге органы исполнительной власти Ленинградской области совместно с органами местного самоуправления поверили соблюдение эпидемиологических требований.

В частности, сегодня проверили магазин "Доброцен". По словам Ларисы Скрылёвой, заместителя начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ленобласти, именно по поводу этого магазина чаще всего поступают жалобы жителей.

Отметим, что сегодня все сотрудники магазина были в масках, чего нельзя сказать о посетителях.

Стоит отметить, что наиболее ответственно к соблюдению санитарных норм относятся небольшие торговые точки.

Ранее мы сообщили о том, что количество рейсов автобусов №135-Э и №121 планируют увеличить.

Фото: Piter.TV