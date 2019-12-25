100 тысяч петербуржцев планируют привить от коронавируса в ближайшее время

В больницах Петербурга занято 704 реанимационные койки.

В среду, 16 декабря, вице-губернатор Олег Эргашев в Открытой студии телеканала "78" рассказал, что на первом этапе от коронавируса планируют привить 100 тысяч горожан, 70 тысяч из которых будут медики, соцработники, учителя. Далее вакциной обеспечат пенсионеров и остальное население города.

Город получил 5 500 доз вакцины. На данный момент работают два пункта вакцинации: 40-я больница и поликлиника в Красногвардейском районе. 12 пунктов развернут в ближайшее время, к 20 декабря их будет 70.

Чиновник отметил, что на данный момент в стационарах занято 704 реанимационные койки. 423 человека подключены к ИВЛ. В Петербурге 1800 аппаратов ИВЛ, значит, что мощности есть. Однако, как уточнил Эргашев, "мощности не безграничны".

Ранее мы писали, что в Петербурге от гриппа привили 60,4% жителей города.

Фото: Piter.TV