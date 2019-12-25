В Петербурге прошла первая сводная тренировка военного парада Победы

Тренировка проходила на военном аэродроме в Левашово.

Более 4,5 тысяч военнослужащих Западного военного округа приняли участие в первой сводной тренировке военного парада в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Тренировка проходила на военном аэродроме в Левашово. На репетиции отрабатывали слаженность, строевые приемы, торжественный марш.

Во время тренировки не забыли про соблюдение санитарно-противоэпидемиологических мер. У всех участников несколько раз измеряли температуру, все были в масках и перчатках. Все контакты старались сводить к минимуму.

Следующая тренировка состоится 11 июня в Горелово.

Фото: Piter.TV