В Петербурге прошла первая сводная тренировка военного парада Победы

Более 4,5 тысяч военнослужащих Западного военного округа приняли участие в первой сводной тренировке военного парада в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.
Тренировка проходила на военном аэродроме в Левашово. На репетиции отрабатывали слаженность, строевые приемы, торжественный марш.
Во время тренировки не забыли про соблюдение санитарно-противоэпидемиологических мер. У всех участников несколько раз измеряли температуру, все были в масках и перчатках. Все контакты старались сводить к минимуму.
Следующая тренировка состоится 11 июня в Горелово.
Фото: Piter.TV
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