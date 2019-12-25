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В Петербурге прошла первая сводная тренировка военного парада Победы
Сегодня, 15:28
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nastya960

В Петербурге прошла первая сводная тренировка военного парада Победы

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Тренировка проходила на военном аэродроме в Левашово.

 Более 4,5 тысяч военнослужащих Западного военного округа приняли участие в первой сводной тренировке военного парада в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Тренировка проходила на военном аэродроме в Левашово. На репетиции отрабатывали слаженность, строевые приемы, торжественный марш.

Во время тренировки не забыли про соблюдение санитарно-противоэпидемиологических мер. У всех участников несколько раз измеряли температуру, все были в масках и перчатках. Все контакты старались сводить к минимуму.

Следующая тренировка состоится 11 июня в Горелово. 

Фото: Piter.TV

Теги: парад, тренировка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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