В Ленобласть привезли почти 100 тонн зерна кукурузы для попкорна

Далее продукцию направят в адрес московской фирмы.

В порту Усть-Луга, расположенном в Ленобласти, должностные лица территориального Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль около 100 тонн зерна кукурузы для попкорна, прибывшего из ЮАР. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Груз был поставлен из города Хоуптаун и направлялся в адрес московской фирмы, занимающейся оптовой торговлей пищевыми продуктами.

Выпуск партии зерна кукурузы на территорию Российской Федерации разрешён.

Ранее в Петербург привезли 11 тонн сушеной ромашки из Хорватии.

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