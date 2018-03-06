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100 дней до Чемпионата мира по футболу: в Петербурге запустили обратный отсчет

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В центре Петербурга начался обратный отсчет до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018

На Малой Конюшенной улице заработали часы обратного отсчета BUD AF до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM. На месте торжественного открытия собралась толпа из петербуржцев и гостей города. 

Мероприятие открыли торжественным перфомансом - волонтеры и петербуржцы раскрыли гигантский флаг с логотипом чемпионата, где было написано "ОСТАЛОСЬ 100 ДНЕЙ". 


На запуск часов приехал известный телевизионный комментатор Геннадий Сергеевич Орлов, начальник сектора по подготовке к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018, комитета физической культуры и спорта правительства Санкт-Петербурга Евгений Гагонин, директор по маркетингу компании "САН ИнБев" Константин Тамиров.

Я был на 10 чемпионатах мира и более радостного события трудно придумать. Самое главное - уверен, что жители нашего города будут как всегда гостеприимны. У нас есть большие группы добровольцев, они лицо нашей страны, города. Их много, они подготовлены и создадут особое радушие. Как комментатор, я буду готовиться. Я аккредитован уже. Может, проведу репортаж. Все идет в оптимистическом духе.


Геннадий Орлов, телекомментатор

Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева, Глеб Лялин

Теги: budfwc2018 , fifa , fifa world cup 2018 , фифа , чемпионат мира
Категории: Новости СПб

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