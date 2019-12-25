Также саженцы будут высажены на 14-й линии Васильевского острова.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что на Большом Смоленском проспекте высадят 100 деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Помимо саженцев на Большом Смоленском проспекте заменят повреждённые газоны. Кроме того, новенькие деревья высажены на 14-й линии Васильевского острова.

Отмечается, что разрешение на производство соответствующих работ выдано по 34 городским адресам.

Ранее мы сообщали о том, что в парке Интернационалистов взошли 10 тысяч тюльпанов.

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