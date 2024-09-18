Щит "Надежда" установил 1000-е кольцо на пути к станции "Каменка"

Общая длина тоннеля, который прокладывает механизированный комплекс весом 1600 тонн и диаметром 10,56 метров, составляет около 5 километров.

Тоннелепроходческий щит "Надежда" достиг важного этапа в строительстве нового участка Невско-Василеостровской линии петербургского метро. Установлено 1000-е кольцо на пути к станции "Каменка". Этот двухпутный тоннель протянется от станции "Беговая" через "Богатырскую" до "Каменки" и далее до демонтажной камеры. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Общая длина тоннеля, который прокладывает механизированный комплекс весом 1600 тонн и диаметром 10,56 метров, составляет около 5 километров. Использование щита "Надежда" позволяет ускорить строительство, так как поезда на станциях с таким конструктивным решением смогут двигаться одновременно по одному тоннелю, а пассажирские платформы будут расположены по бокам.

Вестибюли будущих станций появятся на пересечении Туристской улицы и Богатырского проспекта, а также на углу Комендантского и Шуваловского проспектов. Станция "Каменка" в перспективе станет пересадочной на станцию "Шуваловский проспект", соединив "зелёную" Невско-Василеостровскую линию с "фиолетовой" Фрунзенско-Приморской.

Для продолжения строительства участка до станции "Каменка" "Метрострой Северной Столицы" организовал пять строительных площадок (четыре основные и одну вспомогательную). В настоящее время ведётся их обустройство, вынос инженерных сетей и другие подготовительные работы.

Фото: Метрострой Северной Столицы